پکن:
رهبران اتحادیه اروپا ذهنیت جنگ سرد دارند
وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که برخی از رهبران اتحادیه اروپا در حال اتخاذ ذهنیت جنگ سرد و تعصب ایدئولوژیک خطرناک هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که برخی از رهبران اتحادیه اروپا در حال اتخاذ ذهنیت جنگ سرد و تعصب ایدئولوژیک خطرناک هستند.
در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است: «برخی از رهبران اتحادیه اروپا عمدا بذر تقابل و تفرقه میپاشند».
این وزارتخانه تاکید کرد: «ما با روسیه برای ایجاد یک سیستم حاکمیت جهانی عادلانهتر و منصفانهتر همکاری خواهیم کرد».
در این بیانیه تصریح شده است: «روابط دیپلماتیک ما با هیچ کشوری علیه هیچ طرف سومی نیست».
کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته -چهارشنبه- در واکنش به حضور رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پکن مدعی شد که همراهی چین، ایران، روسیه و کرهشمالی، چالشی علیه نظام بینالمللی است.
وی در نشست خبری کمیسیون اروپا مدعی شد: «وقتی رئیسجمهوری چین در کنار رهبران روسیه، ایران و کره شمالی ایستاد، این فقط تصاویر ضدغربی نبود بلکه چالشی مستقیم علیه نظم بینالمللی قاعده محور بود».
کالاس در ادامه ادعاهای خود افزود که این همراهی صرفا ماهیت نمادین ندارد بلکه بخشی از تلاش برای ایجاد یک «نظم نوین جهانی خودکامه» است.