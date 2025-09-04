خبرگزاری کار ایران
عملیات موشکی نیروهای مسلح یمن علیه فرودگاه بن گوریون

عملیات موشکی نیروهای مسلح یمن علیه فرودگاه بن گوریون
یگان موشکی یمن از انجام عملیات علیه فرودگاه بن گوریون در منطقه اشغالی یافا خبر داد.

به گزارش  ایلنا به نقل از اسپوتنیک، نیروهای مسلح یمن امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که یگان موشکی یمن با یک موشک بالستیک «ذوالفقار» عملیات نظامی را علیه فرودگاه بن گوریون در منطقه اشغالی یافا انجام داده است.

سرتیپ «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: «این موشک به هدف خود رسید و تمام سیستم‌های رهگیری اسرائیلی و آمریکایی نتوانستند آن را رهگیری کنند».

 وی تأکید کرد که این موشک باعث فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه‌ها و توقف عملیات فرودگاه شد.

«اسرائیل کاتز»، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی  امروز اعلام کرد که   یمن بار دیگر موشک‌هایی را به سمت تل‌آویو شلیک کرده است.

 

