مدیران خودرو
داعش مسئولیت انفجار دمشق را به عهده گرفت

داعش مسئولیت انفجار دمشق را به عهده گرفت
گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار خودرو در محله «مزه ۸۶» در دمشق را برعهده گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار خودرو در محله «مزه ۸۶» در دمشق را برعهده گرفت

پیشتر رسانه‌های سوری عصر روز گذشته -چهارشنبه- گزارش داده بودند که صدای انفجاری در نزدیکی ایست بازرسی مزه ۸۶ در دمشق پایتخت این کشور شنیده شد، اما به ماهیت یا علت این انفجار اشاره‌ای نکردند.

 فرمانده امنیت داخلی استان دمشق اعلام کرد که بمب کارگذاشته‌شده در یک خودرو در محله «المزه» دمشق منفجر شد.

این انفجار یکی از نیروهای امنیت داخلی را هدف قرار داده بود، اما تلفاتی انسانی در پی نداشت.

به گفته منابع محلی، انفجار شامگاه چهارشنبه در ورودی محله المزه ۸۶ روی داد و صدای آن در بخش‌های مختلف شهر دمشق شنیده شد.

 

 

