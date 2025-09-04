به گزارش ایلنا به نقل از آکسیوس، دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده از دیوان عالی کشور خواسته است تا در تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاهی که تعرفه‌ها را غیرقانونی دانسته است، مداخله کند و تعدادی از آنها را پابرجا نگه دارد.

این پرونده از آن جهت اهمیت دارد که تجارت جهانی را در وضعیت عدم قطعیت جدیدی قرار می‌دهد و تهدید می‌کند که بخش زیادی از دستور کار تجاری ترامپ را لغو کند. اگر دیوان عالی کشور حکم دادگاه بدوی را تایید کند، اکثر تعرفه‌های وضع شده در دوران دولت ترامپ لغو خواهند شد.

یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در ۲۹ آگوست حکم داد که ترامپ هنگام اعمال تعرفه‌های گسترده تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی، از اختیارات خود فراتر رفته است. با این حال، دادگاه اجازه داد که تعرفه‌ها تا ۱۴ اکتبر پابرجا بمانند.

انتهای پیام/