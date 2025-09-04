خبرگزاری کار ایران
افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به ۵ نفر

افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به ۵ نفر
شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به ۵ نفر افزایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، شمار شهدای حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به  ۵  نفر افزایش یافت. 

رسانه ها امروز -پنج شنبه- گزارش دادند که  شمار شهدای حمله هوایی رژیم صهیونیستی که روز گذشته -چهارشنبه-  به منطقه ای بین  دو شهرک  «انصاریه» و «عدلون» در جنوب لبنان انجام شد  به ۵  نفر افزایش یافته است. 

بر این اساس شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از زمان اعلام آتش‌بس به بیش از ۲۶۴ نفر رسید.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان عصر چهارشنبه گزارش داد که هواپیماهای جنگی اسرائیل سلسله حملاتی را به منطقه ساحلی «الزهرانی» انجام دادند.

 

