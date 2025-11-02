خبرگزاری کار ایران
سخنگوی کرملین:

امیدواریم روابط کاراکاس و واشنگتن در فضایی آرام و باثبات ادامه یابد

امیدواریم روابط کاراکاس و واشنگتن در فضایی آرام و باثبات ادامه یابد
سخنگوی کرملین، اعلام کرد که مسکو تحولات اخیر در ونزوئلا را از نزدیک دنبال می‌کند و تمایل دارد روابط میان کاراکاس و واشنگتن در فضایی آرام و باثبات ادامه یابد

به گزارش ایلنا، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که مسکو تحولات اخیر در ونزوئلا را از نزدیک دنبال می‌کند و تمایل دارد روابط میان کاراکاس و واشنگتن در فضایی آرام و باثبات ادامه یابد.

وی در گفت‌وگویی با رسانه‌های روسی تأکید کرد که مسکو بر حفظ وضعیت صلح‌آمیز میان دو کشور تأکید دارد و هرگونه تنش در روابط ونزوئلا و آمریکا را به زیان ثبات منطقه می‌داند. 

 

