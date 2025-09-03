لاوروف:
از ایستادگی هند در برابر فشار آمریکا قدردانی میکنیم
وزیرخارجه روسیه در اظهاراتی از ایستادگی هند در مقابل فشار آمریکا برای توقف خرید نفت روسیه قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو از این واقعیت که هند تسلیم خواستههای آمریکا برای توقف خرید نفت و سایر محصولات روسیه نشده است، قدردانی میکند.
لاوروف روز سهشنبه در مصاحبهای با روزنامه اندونزیایی «کومپاس» گفت: «هند تعهد خود را به اصول تجارت آزاد نشان داده است».
وزیرخارجه روسیه اظهار داشت: «دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همانطور که همه میدانند، تهدید به اعمال تعرفههای بالاتر واردات بر محصولات تعدادی از شرکای تجاری روسیه کرده. چنین تعرفههایی قبلا اعمال شده است، به عنوان مثال، علیه هند، شریک استراتژیک ممتاز ما، مصرفکننده اصلی کالاهای روسی، خصوصا در مورد مواد اولیه هیدروکربنی اعمال شده است».
دیپلمات ارشد روسیه به کومپاس گفت: «ما از این واقعیت که دهلی نو تحت فشار تسلیم نشد و همچنان به اصول تجارت آزاد متعهد است، قدردانی میکنیم. اصولی که آمریکاییها سالها، اگر نگوییم دههها، از آن تمجید کردهاند و اکنون آمریکاییها به این اصول خیانت کردهاند».
ماه گذشته، ایالات متحده پس از عدم موفقیت دو کشور در انعقاد توافق تجاری، ۲۵ درصد تعرفه بر اکثر کالاهای وارداتی از هند اعمال کرد. این اقدام با ۲۵ درصد عوارض تنبیهی اضافی برای ادامه خرید نفت خام روسیه توسط دهلی نو دنبال شد که در نتیجه مالیات واردات کل ۵۰ درصد شد.