موج جدید بازداشت مقام‌های اپوزیسیون در ترکیه

موج جدید بازداشت مقام‌های اپوزیسیون در ترکیه
مقام‌های ترکیه دستور بازداشت چندین مقام اپوزوسیون را صادر کردند.

به گزارش شبکه تلویزیونی «ان‌ تی وی» مقامات ترکیه امروز-چهارشنبه- دستور بازداشت ۷ نفر از مقامات شهرداری‌های تحت کنترل اپوزیسیون در «استانبول» را صادر کردند، اقدامی  که بخشی از سرکوب جاری علیه حزب اصلی مخالف «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه است.

این بازداشت‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که دادگاه روزگذشته-سه‌شنبه- «اوزگور چلیک»، رئیس استانی حزب جمهوری خلق ترکیه در استانبول را به دلیل تخلفات ادعایی در کنگره استانی این حزب در سال ۲۰۲۳، برکنار کرد.

به گزارش ان تی وی، پلیس ترکیه روز چهارشنبه ۵ کارمند را از «بشیکتاش» و ۲ تن را «آوجیلار»، بازداشت کرد.

 

 

