اجازه تاسیس کشور فلسطین را نخواهیم داد

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «بزالل اسموتریچ»، وزیر افراطی دارایی رژیم صهیونیستی ادعا کرد که ما اجازه نخواهیم داد شهرهایمان به چیزی شبیه نوار غزه تبدیل شوند.

اسموتریچ در ادامه ادعاهای خود گفت که دولت ایالات متحده از تصمیم ما برای از بین بردن ایده تأسیس کشور فلسطین حمایت می‌کند.

این وزیر افراطی اسرائیل مدعی شد: «اعمال حاکمیت در کرانه باختری مانع از تاسیس یک کشور فلسطینی می‌شود که به دنبال نابودی ماست. ما صرف نظر از چالش‌ها، اجازه تأسیس یک کشور فلسطینی را نخواهیم داد».

وی در ادامه ادعاهای واهی خود گفت: «اعمال حاکمیت بر کرانه باختری گامی واقع‌بینانه برای مقابله با حمله سیاسی به اسرائیل است. اگر تشکیلات خودگردان فلسطین جرأت کند سر خود را بلند کند و به ما آسیب برساند، آن را نابود خواهیم کرد».

