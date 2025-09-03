خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای وزیر افراطی صهیونیست:

اجازه تاسیس کشور فلسطین را نخواهیم داد

اجازه تاسیس کشور فلسطین را نخواهیم داد
کد خبر : 1681661
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر افراطی دارایی رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این رژیم اجازه تشکیل کشور فلسطین را نخواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «بزالل اسموتریچ»، وزیر افراطی دارایی رژیم صهیونیستی ادعا کرد که ما اجازه نخواهیم داد شهرهایمان به چیزی شبیه نوار غزه تبدیل شوند.

 اسموتریچ در ادامه ادعاهای خود گفت که دولت ایالات متحده از تصمیم ما برای از بین بردن ایده تأسیس کشور فلسطین حمایت می‌کند.

این وزیر افراطی اسرائیل  مدعی شد: «اعمال حاکمیت در کرانه باختری مانع از تاسیس یک کشور فلسطینی می‌شود که به دنبال نابودی ماست. ما صرف نظر از چالش‌ها، اجازه تأسیس یک کشور فلسطینی را نخواهیم داد». 

وی در ادامه ادعاهای واهی خود گفت: «اعمال حاکمیت بر کرانه باختری گامی واقع‌بینانه برای مقابله با حمله سیاسی به اسرائیل  است. اگر تشکیلات خودگردان فلسطین جرأت کند سر خود را بلند کند و به ما آسیب برساند، آن را نابود خواهیم کرد». 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی