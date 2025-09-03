خبرگزاری کار ایران
عملیات نیروهای مسلح یمن علیه اهداف حساس در تل آویو

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام عملیات موشکی علیه اهداف حساس در تل آویو خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که یگان موشکی نیروهای مسلح یمن یک عملیات نظامی دوگانه و با کیفیت را با استفاده از دو موشک بالستیک انجام داد.

سریع گفت: «یکی از موشک‌ها موشک  فلسطین ۲ با کلاهک‌های چندگانه بود که برای دومین بار استفاده شد و دیگری موشک ذوالفقار بود. این موشک‌ها اهداف حساس دشمن اسرائیلی را در منطقه اشغالی یافا هدف قرار دادند».

وی تاکید کرد: «این عملیات با موفقیت به اهداف خود اصابت کرد و باعث شد میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه‌ها هجوم آورند و فعالیت فرودگاه به حالت تعلیق درآمد».

 سریع گفت: « امروز دشمن جنایتکار در حال ارتکاب فجیع‌ترین جنایت علیه دو میلیون مسلمان در غزه، سرزمین جهاد و شهادت، است در حالی که دو میلیارد مسلمان ساکت و غیرفعال مانده‌اند». 

 

