به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «مارک روته» دبیرکل ناتو، امروز-چهارشنبه- گفت که انتظار دارد در نشست متحدان اوکراین در روز پنجشنبه یا کمی پس از آن در مورد اینکه اروپا پس از توقف جنگ روسیه در اوکراین چه تضمین‌های امنیتی می‌تواند به «کی‌یف» ارائه دهد، شفاف‌سازی شود.

روته در یک کنفرانس مطبوعاتی همراه با «آلار کاریس» رئیس‌جمهور استونی در مقر «ناتو» در بروکسل گفت: «انتظار دارم فردا یا کمی پس از آن، در مورد آنچه می‌توانیم به صورت جمعی ارائه دهیم، شفاف‌سازی کنیم».

وی اظهار داشت: «این بدان معناست که ما می‌توانیم حتی با شدت بیشتری، همچنین با طرف آمریکایی، تعامل داشته باشیم تا ببینیم آنها در رابطه با مشارکت خود در تضمین‌های امنیتی چه می‌خواهند ارائه دهند».

«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، و «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر بریتانیا، میزبان مشترک نشست عمدتا مجازی رهبران «ائتلاف کشورهای داوطلب» متشکل از متحدان عمدتا راروپایی خواهند بود که روی تضمین‌های امنیتی برای اوکراین کار می‌کنند.

