دیدار پوتین با رئیس‌ مجلس ملی کره جنوبی
رئیس‌جمهور روسیه با رئیس مجلس ملی کره جنوبی دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «ولادیمر وپتین» رئیس‌جمهور روسیه با «وو وون-شیک»  رئیس مجلس ملی کره جنوبی دیدار کرد.

دفتر رئیس مجلس کره جنوبی اعلام کرد: «وو وون-شیک از پوتین خواست تا تا به ۱۳۰ کمپانی کره جنوبی که در روسیه فعالیت می‌کنند، توجه کند».

طرف کره‌ای افزود: «رئیس جمهور پوتین به ویژه به روابط بین دو کره و مسائل پیش روی شبه جزیره کره علاقه مند بود. پوتین وون-شیک خواست تا دیدگاه خود را در مورد روابط بین دو کره به اشتراک بگذارد و از او پرسید که آیا می‌تواند در اجلاس آتی کره شمالی و روسیه پیامی را به کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی  منتقل کند یا خیر».

به گفته دفتر رئیس مجلس کره جنوبی، وی در این دیدار  ابراز امیدواری کرد که کره جنوبی و همسایه شمالی دورانی از رفاه و صلح را آغاز کنند.

 

 

