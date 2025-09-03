به گزارش ایلنا به نقل از ان تی وی،« فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان با اشاره به دشواری پایان جنگ در اوکراین از طریق نظامی بر لزوم تحمیل فشار اقتصادی بر روسیه برای تحقق این هدف تاکید کرد.

وی گفت: «ما باید به این درگیری پایان دهیم. دستیابی به آن از طریق نظامی دشوار ، اما از نظر اقتصادی قابل انجام است. من از فرسایش اقتصادی صحبت می‌کنم که باید آن را تشدید کنیم»

این اظهارات در سایه سفر چهار روزه «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه به چین و شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای مطرح شده است.

