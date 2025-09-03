اعلام اعتصاب کارکنان امنیتی پارلمان بریتانیا در اعتراض به شرایط کاری

به گزارش ایلنا به نقل از بی بی سی، صدها نفر از کارکنان امنیتی شاغل در ساختمان پارلمان در اعتراض به پایین بودن دستمزد و شرایط دشوار کاری، اعتصاب خود را اعلام کرده‌اند.

اعضای اتحادیه خدمات عمومی و تجاری که ​​در کاخ وست‌مینستر کار می‌کنند، اعلام کردند که چهارشنبه و پنجشنبه آینده به مدت دو هفته، بین ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر به وقت بریتانیا اعتصاب خواهند کرد.

این اتحادیه اعلام کرد که آنها به ویژه از تصمیم کارفرمای خود برای حذف شش روز مرخصی سالانه از قراردادهای اعضا، تعلیق افزایش حقوق و افزایش شکاف دستمزد قومی خشمگین هستند.

سخنگوی پارلمان بریتانیا گفت: «تصمیم به ادامه اعتصاب، پس از ماه‌ها تلاش مداوم برای حل نگرانی‌های معوق، نتیجه‌ای ناامیدکننده است».

در طول اعتصاب، اعضای عمومی که بلیط حضور در جلسه پرسش از نخست وزیر را دارند، نمی‌توانند وارد ساختمان شوند و دارندگان کارت ورود به جلسه پارلمان اجازه ورود مهمانان را به داخل مجموعه نخواهند داشت.

این اتحادیه اعلام کرد که تا ۱۲ سپتامبر، اقدامات کاری غیر از اعتصاب از جمله ممنوعیت اضافه کاری و کار کردن کاملا مطابق با قرارداد را نیز اجرا خواهد کرد.

انتهای پیام/