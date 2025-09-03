تاکید بر رد هر گونه آوارگی مردم فلسطین در دیدار رهبران مصر و اردن

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر امروز -چهارشنبه- در کاخ الاتحادیه از «سلمان بن حمد آل خلیفه»، ولیعهد و نخست وزیر بحرین استقبال کرد.

ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که در این گفت‌وگوها تحولات منطقه مورد بحث قرار گرفت و شاهزاده سلمان از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مصر برای بازگرداندن ثبات، به ویژه در نوار غزه با هماهنگی دولت قطر و ایالات متحده آمریکا با هدف دستیابی به آتش‌بس، تضمین آزادی اسرا و زندانیان و پایان دادن به رنج‌های انسانی در نوار غزه قدردانی کرد.

در این دیدار همچنین راه‌های حفظ ثبات منطقه‌ای و افزایش امنیت در چندین کشور منطقه که دچار تنش هستند، مورد بررسی قرار گرفت و در عین حال بر اهمیت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی آنها تاکید شد.

طبق این بیانیه، رهبران دو کشور بر رد آوارگی مردم فلسطین از سرزمینشان تأکید و بر لزوم آغاز بازسازی نوار غزه و احیای روند سیاسی با هدف ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی، مطابق با اصل راهکار دو کشوری و قطعنامه‌های مشروعیت بین‌المللی به عنوان تنها راه دستیابی به صلح پایدار در منطقه تاکید کردند.

انتهای پیام/