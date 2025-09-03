هیچ کس در حال توطئه علیه واشنگتن نیست

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «یوری اوکاشوف» دستیار رئیس‌جمهور روسیه در واکنش به ادعای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر این اینکه رهبران روسیه، چین و کره شمالی در حال توطئه علیه «واشنگتن» هستند گفت که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، «شی جین پینگ» رهبر چین و «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در حال هیچ‌گونه توطئه‌ای علیه ایالات متحده نیستند.

اوکاشوف گفت: «مایلم بگویم که هیچکس قرار نیست علیه آمریکا توطئه کند، بعلاوه می‌توانم بگویم که همه نقش ایالات متحده، دولت ترامپ و شخص خود رئیس‌جمهور ترامپ در مسائل جهانی را درک می‌کنند».

پیشتر ترامپ در پلتفرم تروث خطاب به شی جین پینگ نوشته بود: «لطفا همانطور که در حال توطئه علیه ایالات متحده آمریکا هستید، گرم‌ترین درودهای مرا به ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون برسانید».

