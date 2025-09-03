خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخواست نتانیاهو از وزرای کابینه اسرائیل برای سکوت درباره در مورد الحاق کرانه باختری

درخواست نتانیاهو از وزرای کابینه اسرائیل برای سکوت درباره در مورد الحاق کرانه باختری
کد خبر : 1681478
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از وزرای کابینه این رژیم خواست درباره نقشه تل آویو علیه کرانه باختری علناً صحبت نکنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه معاریو گزارش داد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از وزرای کابینه‌اش خواسته درباره نقشه تل آویو برای اشغال کرانه باختری علنا صحبت نکنند.

معاریو مدعی شد که نتانیاهو بیم آن دارد حمایت ترامپ از این طرح را از دست بدهد.

این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا حمایت‌های تمام قدی از جنایات این رژیم به عمل آورده است.

این روزنامه اضافه کرد که قرار بود نتانیاهو یک نشست در دفترش برگزار کند اما این نشست به تعویق افتاده و دلایل آن و زمان برگزاری نشست جدید مشخص نشده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی