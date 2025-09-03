اتخاذ اقدامات احتیاطی برای حفاظت از رهبران گروه های مقاومت در خارج از فلسطین
منابع آگاه از اتخاذ اقدامات احتیاطی برای حفاظت از رهبران گروههای فلسطینی در خارج از بیم هدف قرار گرفتن توسط اسرائیل خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از العربی الجدید، رهبران گروههای فلسطینی ساکن خارج از فلسطین، پس از تهدیدهای سران رژیم صهیونیستی مبنی بر هدف قرار دادن رهبران حماس در خارج از کشور، مقامهای حماس و جهاد اسلامی در قاهره اقدامات احتیاطی شدیدی را اتخاذ میکنند.
«ایال زمیر»، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی پس از اعلام تلآویو مبنی بر ترور «ابوعبیده»، سخنگوی گردانهای قسام، شاخه نظامی حماس در اواخر هفته گذشته تهدید کرد که اسرائیل به رهبران حماس در خارج از کشور دسترسی خواهد داشت.
در همین زمینه یک منبع مصری گفت که قاهره نسبت به هرگونه حمله به «زیاد النخاله»، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی که تقریبا به طور مداوم پس از افزایش تهدیدها درباره هدف قرار دادن او توسط نیروهای امنیتی اسرائیل در قاهره اقامت داشته است، هشدار داده است.
این منبع فاش کرد که قاهره در چارچوب نقش خود در مذاکرات آتشبس در غزه، اخیرا درخواست میانجیگری منطقهای برای ارائه اقامت نیمهدائم به زیاد النخاله را پذیرفته است.
از سوی دیگر، یک منبع در دفتر جنبش جهاد اسلامی در لبنان از اظهار نظر در مورد خبر انتقال النخاله به قاهره خودداری کرد و گفت که این جنبش در مورد چنین اخباری اظهار نظر نمیکند.
در همین حال، یکی از رهبران حماس گفت که این جنبش از مقامهای چندین کشور که اعضای دفتر سیاسی آن در این کشورها مستقر هستند، هشدارهایی مبنی بر اجرای اقدامات امنیتی سختگیرانه و استفاده از محافظان در طول تحرکات خود دریافت کرده است.
این رهبر حماس تاکید کرد که ترکیه اخیرا اقدامات سختگیرانهای را درباره چندین رهبر جنبش و همچنین اسرای آزاد شده که پس از ازادی به ترکیه منتقل شدهاند، در این کشور اعمال کرده است.
در مقابل، یک منبع حماس در دوحه گفت که رهبران گروههای خارج از غزه از آغاز جنگ علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تحت اقدامات امنیتی سختگیرانهای قرار گرفتهاند.
وی افزود که این اقدامات اخیرا به طور قابل توجهی افزایش یافته است و تیم رهبری گروهها به دلیل شرایط امنیتی و عملیاتی در بیش از یک مکان در خارج از کشور توزیع شدهاند.