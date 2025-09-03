ترامپ با رئیسجمهور لهستان دیدار میکند
رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید با همتای لهستانی دیدار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا امروز -چهارشنبه- از «کارول ناوروتسکی» رئیسجمهور لهستان در کاخ سفید استقبال میکند.
ترامپ در ماه می با ناوروتسکی در کاخ سفید میزبانی کرد و از او در لحظات حیاتی انتخابات لهستان حمیات کرد.
گفتوگوهای امروز قرار است تا به محوریت مذاکرات متوقف شده درباره پایان دادن جنگ به جنگ اوکراین و همچنین نگرانیهای امنیتی لهستان باشد.
این مذاکراتی در حالی برگزار میشود که عصبانیت ترامپ نسبت به «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه، به دلیل عذم پیشرفت در پایان دادن به مذاکرات ، افزایش یافته است.