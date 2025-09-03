خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ با رئیس‌جمهور لهستان دیدار می‌کند

ترامپ با رئیس‌جمهور لهستان دیدار می‌کند
کد خبر : 1681414
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید با همتای لهستانی دیدار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا امروز -چهارشنبه- از «کارول ناوروتسکی» رئیس‌جمهور لهستان در کاخ سفید استقبال می‌کند.

ترامپ در ماه می با ناوروتسکی در کاخ سفید میزبانی کرد و از او در لحظات حیاتی انتخابات لهستان حمیات کرد.

گفت‌وگوهای امروز قرار است تا به محوریت مذاکرات متوقف شده  درباره    پایان دادن جنگ به جنگ اوکراین و همچنین  نگرانی‌های امنیتی لهستان باشد.

این مذاکراتی در حالی برگزار می‌شود که عصبانیت ترامپ نسبت به «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، به دلیل عذم پیشرفت در پایان دادن به مذاکرات ،  افزایش یافته است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی