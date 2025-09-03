به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «شی جین پینگ»، رئیس‌جمهور چین امروز -چهارشنبه- تاکید کرد که بشریت بار دیگر با انتخاب سرنوشت‌ساز بین صلح و جنگ، بین گفت‌وگو و رویارویی روبرو است.

رئیس جمهور چین در مراسم افتتاحیه هشتادمین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم گفت: «امروز، تمام جهان باید در مواجهه با تضادهای موجود بین صلح و جنگ و بین گفت‌وگو و رویارویی تصمیمی بگیرد».

وی ادامه داد: «مردم چین قاطعانه در سمت درست تاریخ و پیشرفت تمدن بشری ایستاده‌اند، به مسیر توسعه صلح‌آمیز پایبند هستند و با مردم همه کشورها برای ساختن جامعه‌ای با آینده مشترک برای بشریت همکاری می‌کنند».

شی گفت: «تاریخ به ما یادآوری می‌کند که همه بشریت سرنوشت جدائی ناپذیری از یکدیگر دارند».

وی افزود: «کشوها و ملت‌ها از طریق تعال با یکدیگر بر اساس برابری و هم زیستی و حمایت و کمک به یکدیگر خواهند توانست امنیت مشترک را تضمین و ریشه های جنگ ها را نابود کنند و مانع تکرار تراژدی‌های تاریخی شوند».

