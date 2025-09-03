خبرگزاری کار ایران
تظاهرات ساکنان سرزمین‌های اشغالی در نزدیکی ساختمان کنست

رسانه‌ها از تظاهرات اسرائیلی‌ها در نزدیکی ساختمان کنست خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که اسرائیلی‌ها در نزدیکی کنست   تظاهرات کردند. 

طبق این گزارش،  تظاهرکنندگانی که خواستار پایان جنگ و بازگشت اسرا  بودند، به پشت بام ساختمان موسوم به  کتابخانه ملی در نزدیکی کنست رفتند.

معترضان همچنین با خودروهای خود ورودی کنست را مسدود کردند.

پزشکان اسرائیلی نیز روز گذشته -سه  شنبه- با برگزاری تجمع  برای پایان دادن به جنگ علیه غزه و بازگشت اسرای اسرائیلی یکی از خیابان‌های تل آویو را بستند. 

 

