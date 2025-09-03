به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که اسرائیلی‌ها در نزدیکی کنست تظاهرات کردند.

طبق این گزارش، تظاهرکنندگانی که خواستار پایان جنگ و بازگشت اسرا بودند، به پشت بام ساختمان موسوم به کتابخانه ملی در نزدیکی کنست رفتند.

معترضان همچنین با خودروهای خود ورودی کنست را مسدود کردند.

پزشکان اسرائیلی نیز روز گذشته -سه شنبه- با برگزاری تجمع برای پایان دادن به جنگ علیه غزه و بازگشت اسرای اسرائیلی یکی از خیابان‌های تل آویو را بستند.

انتهای پیام/