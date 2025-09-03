به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی که امروز -چهارشنبه- منتشر شد گفت که مسکو انتظار دارد تا مذاکرات جدید میان روسیه و اوکراین ادامه یابد اما واقعیت‌های سرزمینی جدید باید به رسمیت شناخته شوند و سیستم‌های جدید از تضامین امنیتی شکل بگیرد.

لاوروف در مصاحبه‌ای با روزنامه «کومپاس» اندونزی گفت: «برای اینکه صلح پایدار باشد، واقعیت‌های سرزمینی جدید، باید به رسمیت شناخته شود و و در چهارچوب قوانین بین‌المللی رسمیت بیابد».

وی افزود: «یک سیستم جدید تضامین امنیتی برای روسیه و اوکراین باید به عنوان عنصر جدایی‌ناپذیر معماری فرا قاره‌ای امنیت برابر و تفکیک‌ناپذیر در اوراسیا تشکیل شود».

وزیرخارجه روسیه همچنین با اشاره مستقیم به موضعذ روسیه دربارعه عضویت اوکراین در «ناتو» گفت باید وضعیت بی طرفی، عدم تعهد و عاری از هسته‌ای اوکراین تضمین شود».

