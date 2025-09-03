لاوروف:
واقعیتهای سرزمینی جدید درباره اوکراین باید به رسمیت شناخته شود
وزیرخارجه روسیه به رسمت شناختن واقعیتهای سرزمینی جدید درباره اوکراین را تنها راه پایدار بودن صلح احتمالی دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی که امروز -چهارشنبه- منتشر شد گفت که مسکو انتظار دارد تا مذاکرات جدید میان روسیه و اوکراین ادامه یابد اما واقعیتهای سرزمینی جدید باید به رسمیت شناخته شوند و سیستمهای جدید از تضامین امنیتی شکل بگیرد.
لاوروف در مصاحبهای با روزنامه «کومپاس» اندونزی گفت: «برای اینکه صلح پایدار باشد، واقعیتهای سرزمینی جدید، باید به رسمیت شناخته شود و و در چهارچوب قوانین بینالمللی رسمیت بیابد».
وی افزود: «یک سیستم جدید تضامین امنیتی برای روسیه و اوکراین باید به عنوان عنصر جداییناپذیر معماری فرا قارهای امنیت برابر و تفکیکناپذیر در اوراسیا تشکیل شود».
وزیرخارجه روسیه همچنین با اشاره مستقیم به موضعذ روسیه دربارعه عضویت اوکراین در «ناتو» گفت باید وضعیت بی طرفی، عدم تعهد و عاری از هستهای اوکراین تضمین شود».