خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاوروف:

واقعیت‌های سرزمینی جدید درباره اوکراین باید به رسمیت شناخته شود

واقعیت‌های سرزمینی جدید درباره اوکراین باید به رسمیت شناخته شود
کد خبر : 1681380
لینک کوتاه کپی شد.

وزیرخارجه روسیه به رسمت شناختن واقعیت‌‍‌های سرزمینی جدید درباره اوکراین را تنها راه پایدار بودن صلح احتمالی دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی که امروز -چهارشنبه- منتشر شد گفت که مسکو انتظار دارد تا مذاکرات جدید میان روسیه و اوکراین  ادامه یابد اما واقعیت‌های سرزمینی جدید باید  به رسمیت شناخته شوند و سیستم‌های جدید  از تضامین امنیتی شکل بگیرد.

لاوروف در مصاحبه‌ای با روزنامه «کومپاس» اندونزی گفت: «برای اینکه صلح پایدار باشد، واقعیت‌های سرزمینی جدید، باید به رسمیت شناخته شود و و در چهارچوب قوانین بین‌المللی رسمیت بیابد».

وی افزود: «یک سیستم جدید تضامین امنیتی برای روسیه و اوکراین باید به عنوان عنصر جدایی‌ناپذیر معماری فرا قاره‌ای امنیت برابر و تفکیک‌ناپذیر در اوراسیا تشکیل شود».

وزیرخارجه روسیه همچنین با اشاره مستقیم به موضعذ روسیه دربارعه  عضویت اوکراین در «ناتو» گفت باید وضعیت بی طرفی، عدم تعهد و   عاری از هسته‌ای اوکراین تضمین شود».

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی