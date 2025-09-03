خبرگزاری کار ایران
گرم‌ترین درودهای مرا به ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون‌ برسانید

رئیس‌جمهور آمریکا مسکو، پکن و پیونگ‌یانگ را به توطئه‌چینی علیه ایالات متحده آمریکا متهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس،‌ «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا مسکو، پکن و پیونگ‌یانگ را به توطئه‌چینی علیه ایالات متحده آمریکا متهم کرد.

ترامپ با اشاره به رژه نظامی بزرگ ارتش چین در پلتفرم تروث سوشیال نوشت: «سوال بزرگی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین از کشورش به خاطر حجم عظیم حمایت و بهای انسانی که ایالات متحده آمریکا به چین داد تا به آن در تضمین آزادی‌اش در مقابل مهاجم خارجی غیردوست کمک کند، اشاره خواهد کرد یا خیر.»

‌ترامپ افزود: «بسیاری از آمریکایی‌ها در تلاش چین برای پیروزی و افتخار جان باختند. امیدوارم که آن‌ها به درستی به خاطر شجاعت و فداکاری‌شان مورد احترام و قرار گیرند.»
وی افزود: «باشد که رئیس جمهور شی و مردم شگفت‌انگیز چین جشن بزرگ و ماندگاری داشته باشند. با اینکه کره شمالی، روسیه و چین علیه ایالات متحده آمریکا توطئه می‌کنند، لطفا گرم‌ترین درودهای من را به ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون‌ برسانید.»


 

