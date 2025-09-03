خبرگزاری کار ایران
طی تماس تلفنی روبیو با بارو مطرح شد؛‌

مخالفت آمریکا با به رسمیت شناختن کشور فلسطینی

وزیر خارجه آمریکا با ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه تلفنی گفت‌وگو کرد.

‌به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا با ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه تلفنی گفت‌وگو کرد.

‌روبیو در این تماس تلفنی، مخالفت آمریکا با هرگونه به رسمیت شناختن یکجانبه کشور فلسطین را ابلاغ کرد.

وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد که روبیو مدعی شد که به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی مانع دستیابی به توافق صلح خواهد شد.

بنا بر اعلام این وزارتخانه، روبیو و بارو بر سر تداوم همکاری برای پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین از طریق مذاکرات توافق کردند.

 

