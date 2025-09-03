‌تصمیم آمریکا برای عدم اعطای ویزا به هیئت فلسطینی غیرقابل قبول است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه ‌با «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان تلفنی گفت‌وگو کرد‌.

‌ماکرون در توضیح این تماس تلفنی گفت: « ما به همراه عربستان ریاست اجلاس راه حل دو کشوری در نیویورک را عهده دار خواهیم بود.»

وی افزود: «تصمیم آمریکا برای عدم اعطای ویزا به هیئت فلسطینی، غیر قابل قبول است.»

رئیس‌جمهور فرانسه از آمریکا خواست تا از تصمیم خود در خصوص ممنوعیت حضور فلسطینی‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل صرف نظر کند.

