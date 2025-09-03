صباح زنگنه، کارشناس مسائل منطقه با اشاره به دور تازه تسلیح شهرک‌نشینان صهیونیست در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: در مورد دور جدید خشونت‌ها و تسلیح شهرک‌نشینان صهیونیست باید توجه داشت که ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، یکی از چهره‌های افراطی و تندروی این رژیم است که همواره به برخورد خشونت‌آمیز با مردم فلسطین اعتقاد دارد. با توجه به شکست طرح‌های پیشین تخلیه و کنترل غزه، اکنون صهیونیست‌ها در پی آن هستند که مرحله دیگری را جایگزین حضور مستقیم در غزه کرده و وارد فاز تازه‌ای از تقابل با فلسطینی‌ها شوند. این اقدام در شرایطی مطرح می‌شود که تحولات منطقه‌ای و جهانی به سود فلسطین رقم می‌خورد و رژیم اسرائیل را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. از دید تحلیلگران، تلاش برای انتقال بحران از غزه به کرانه باختری نوعی اقدام ترمیمی روانی برای نظامیان، دولتمردان و شهرک‌نشینان اسرائیلی محسوب می‌شود؛ چراکه شکست در غزه برای آنها آشکار و غیرقابل کتمان است و تلفات روزانه‌ ارتش رژیم صهیونیستی این شکست را برجسته‌تر می‌کند. در نگاه آنها، شاید بتوان این ناکامی‌ها را در کرانه باختری جبران کرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، کرانه باختری در چشم‌انداز سیاسی و دینی مقامات صهیونیست جایگاهی ویژه دارد. این منطقه از منظر ادعاهای مذهبی و تاریخی به آنچه رژیم صهیونیستی «میراث یهودی» می‌خواند نزدیک‌تر است. صهیونیست‌ها همواره بیت‌المقدس، ناصره، جریکو و مناطق یهودا و سامره (به تعابیر اسرائیلی) را مرکزیت تاریخی و هویتی اسرائیل معرفی کرده‌اند. همین جایگاه ادعایی، کرانه باختری را به کانونی حساس برای آنها بدل کرده است. اما این تحرکات در حالی انجام می‌شود که واکنش‌های منفی اروپا، مخالفت کشورهای منطقه و به‌ویژه روند رو به رشد طرح‌های بین‌المللی برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین، مانعی جدی در برابر سیاست‌های اشغالگرانه تل‌آویو به شمار می‌رود. به همین دلیل بن‌گویر به‌عنوان چهره‌ای افراطی و ماجراجو تلاش دارد با برجسته‌سازی موضوع کرانه باختری و کشاندن دولت نتانیاهو به این مسیر، تحولات غزه و دستاوردهای دیپلماتیک فلسطین را به حاشیه براند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: با وجود این، ارتش اسرائیل به شدت فرسوده شده و با مشکلات جدی برای اعزام نیرو به کرانه باختری روبه‌رو است. هرچند بخشی از نیروها به آن منطقه منتقل شده‌اند، اما وابستگی روزافزون به شهرک‌نشینان برای مقابله با اقدامات فلسطینی‌ها نشانه‌ای از ضعف ساختاری ارتش به شمار می‌رود. دستور بن‌گویر برای مسلح‌سازی شهرک‌نشینان نیز از همین نیاز و ناتوانی ارتش ناشی می‌شود. این روند می‌تواند پیامدهای متعددی به همراه داشته باشد. نخست، برای کابینه نتانیاهو که با بحران‌های داخلی و نارضایتی عمومی روبه‌رو است، چنین اقداماتی بیش از آنکه قدرت‌آفرین باشد، می‌تواند به شکاف‌ها و چالش‌های تازه دامن بزند. دوم، برای دولت خودگردان فلسطین که نتوانسته مانع تسلیح شهرک‌نشینان شود و در مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز موفق عمل نکرده است، بحران مشروعیت و ناتوانی بیشتری ایجاد خواهد شد. سوم، برای خود اسرائیل، این سیاست‌ها نشان‌دهنده پس‌رفت به سمت مرحله‌ای است که پیش‌تر تصور می‌شد پشت سر گذاشته شده است؛ مرحله‌ای که تقابل گسترده و دائم با فلسطینی‌ها در آن اجتناب‌ناپذیر بود.

وی افزود: در واقع، این تصمیمات اسرائیل را به جای پیشرفت، به عقب می‌برند. تقابل بیشتر با فلسطینی‌ها منجر به مقاومت گسترده‌تر خواهد شد؛ مقاومتی که نه تنها در سرزمین‌های اشغالی بلکه در کشورهای منطقه نیز بازتاب خواهد داشت. این وضعیت می‌تواند به التهاب در کشورهای همسایه، به‌ویژه اردن، و گسترش موج اعتراضات در جهان عرب و حتی اروپا بینجامد. از سوی دیگر، فضای کلی منطقه و جهان در شرایط کنونی به زیان اسرائیل در حال رقم خوردن است. فلسطینی‌ها هم‌اکنون در حال مقاومت‌ هسند، اما در صورت تشدید اقدامات صهیونیست‌ها، سطح این مقاومت جدی‌تر و واقع‌بینانه‌تر خواهد شد. چنین روندی نه‌تنها عرصه سیاسی و امنیتی فلسطین را متأثر می‌کند، بلکه دولت‌های عربی و اروپایی را نیز به واکنش‌های سخت‌تری وادار خواهد کرد.

زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی که از سوی بن‌گویر و جریان‌های تندرو در رژیم صهیونیستی طراحی می‌شود، عملاً پیامدهای معکوس به همراه خواهد داشت. آنچه به‌عنوان راه‌حل ترمیمی و جبرانی در برابر شکست‌های غزه مطرح شده، به احتمال زیاد به تعمیق بحران داخلی اسرائیل، افزایش فشارهای بین‌المللی و گسترش مقاومت فلسطینیان خواهد انجامید. در نهایت، نه‌تنها جایگاه منطقه‌ای رژیم اسرائیل تضعیف می‌شود، بلکه کابینه نتانیاهو نیز با مشکلات جدی‌تری در داخل مواجه خواهد شد.

