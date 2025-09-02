خبرگزاری کار ایران
انفجار در یک آکادمی نظامی در سلیمیانیه عراق

گزارش‌ها حاکی از انفجار نارنجک آرپی‌جی در حین رزمایش نظامی در آکادمی «قلاچوالان» در سلیمانیه عراق است.

به گزارش ایلنا به نقل از کردستان ۲۴، گزارش‌ها حاکی از انفجار نارنجک آرپی‌جی در حین رزمایش نظامی در آکادمی «قلاچوالان» در سلیمانیه عراق است. 

در جریان تمرینات نظامی شماری از دانشجویان آکادمی نظامی قلاچوالان در سلیمانیه، یک نارنجک آرپی‌جی منفجر شد که در اثر آن یک دانشجو جان خود را از دست داد و سه دانشجوی دیگر زخمی شدند.

در همین رابطه، «احمد لطیف» سخنگوی نیروهای ٧٠، گفت که این دانشجویان در میدان تمرین نیروهای کماندو مشغول رزمایش بودند که به اشتباه یک نارنجک آرپی‌جی در میان آنها منفجر شد. بر اثر این حادثه، یکی از شرکت‌کنندگان در تمرین جان باخت و سه دانشجوی دیگر زخمی شدند.

وی همچنین افزود که مجروحان برای مداوا به بیمارستان شهر منتقل شده‌اند.

 

