به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «الکسی لیخاچف» مدیر شرکت روس اتم تاکید کرد که جنگ ایران و اسرائیل هیچ تاثیری بر ساخت و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر نداشته است.

وی افزود که این نیروگاه در حال حاضر به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اخیرا تیمی از بازرسان آژانس برای فعالیت نظارتی بر تاسیساتی که مورد هدف قرار نگرفته بودند، به ایران سفر کردند. این بازرسان از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید و بر روند تعویض سوخت آن نظارت کردند.

انتهای پیام/