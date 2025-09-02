اردوغان:
پوتین و زلنسکی آماده دیدار رو در رو نیستند
اردوغان گفت که روسیه و اوکراین هنوز آماده دیدار در سطح رهبران نیستند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه گفت که درباره راههای پایان دادن به مناقشه اوکراین با «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه، در چین و همچنین با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین به صورت تلفنی گفتوگو کرده است، اما طرفین هنوز آماده برای دیدار در سطح رهبران نیستند.
اردوغان در جمع خبرنگاران گفت: «مذاکرات ماههای اخیر میان مقامات روسیه و اوکراین در استانبول نشان داد که مسیر صلح باز باقی میماند».
وی اظهار داشت: « ترکیه طرفدار افزایش تدریجی سطح مذاکرات است تا امیدها برای صلح به نتایج ملموس تبدیل شود».
رئیسجمهور ترکیه افزود: «هرگونه ابتکار عملی در نهایت باید در سطح رهبران انجام شود، هرچند شرایط هنوز فراهم نشده است».