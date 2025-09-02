خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اردوغان:

پوتین و زلنسکی آماده دیدار رو در رو نیستند

پوتین و زلنسکی آماده دیدار رو در رو نیستند
کد خبر : 1681197
لینک کوتاه کپی شد.

اردوغان گفت که روسیه و اوکراین هنوز آماده دیدار در سطح رهبران نیستند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه گفت که   درباره راه‌های پایان دادن به مناقشه اوکراین   با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، در چین   و همچنین  با  «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین به صورت تلفنی گفت‌وگو کرده است، اما طرفین هنوز آماده برای دیدار در  سطح  رهبران نیستند.

اردوغان در جمع خبرنگاران  گفت: «مذاکرات ماه‌های اخیر میان مقامات روسیه و اوکراین در استانبول نشان داد که مسیر صلح باز باقی می‌ماند».

وی اظهار داشت: « ترکیه طرفدار افزایش تدریجی سطح مذاکرات است تا امیدها برای صلح به نتایج ملموس تبدیل شود».

رئیس‎‌جمهور ترکیه افزود: «هرگونه ابتکار عملی در نهایت باید در سطح رهبران انجام شود، هرچند شرایط هنوز فراهم نشده است».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی