به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، روزگذشته-دوشنبه- هشدار داد که هرگونه طرح بازسازی غزه که شامل جابجایی اجباری باشد، به بن‌بست منجر می‌شود.

ماکرون پس از گفت‌وگوی تلفنی خود با« عبدالله دوم» پادشاه اردن در پلتفرم ایکس نوشت: «ما با هم بر مخالفت قاطع خود با هرگونه طرحی برای بازسازی غزه که شامل جابه‌جایی اجباری جمعیت آن یا قرار دادن این سرزمین تحت قیمومیت باشد، مجددا تاکید کردیم. چنین پیشنهادی، برخلاف قوانین بین‌المللی است و تنها به بن‌بست منجر می‌شود».

رئیس‌ جمهور فرانسه افزود: «ما همچنین تاکید کردیم که حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه غیرقابل قبول است و این هجوم شتاب‌زده تنها می‌تواند به یک درگیری بی‌پایان منجر شود. صلح از ویرانه‌ها برنمی‌خیزد بلکه بر پایه عدالت و کرامت بنا می‌شود».

انتهای پیام/