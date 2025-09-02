شهادت ۷۶ فلسطینی دیگر طی ۲۴ ساعت گذشته
وزارت بهداشت غزه از شهادت ۷۶ فلسطینی دیگر طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۷۶ فلسطینی دیگر بر اثر آتش ارتش اسرائیل شهید و ۲۸۱ نفر زخمی شدهاند.
در بیانیه وزارت بهداشت غزه آمده است که شمار قربانیان جنگ اسرائیل علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به۶۳ هزار و ۶۳۳ شهید و ۱۶۰ و ۹۱۴ مجروح افزایش یافته است.
وزارت بهداشت غزه همچنین از شهادت ۱۳ نفر، از جمله ۳ کودک در نتیجه قحطی و سوءتغذیه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و تاکید کرد که تعداد شهدای قحطی و سوءتغذیه به ۳۶۱ نفر، از جمله ۱۳۰ کودک، افزایش یافته است.