دیگر نمی‌توانم از جنایت‌های اسرائیل دفاع کنم

نمیاینده یهودی کنگره آمریکا اذعان داشت که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب جنایات جنگی و کشتار جمعی شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از وای نت، «جری نادلر» نماینده یهودی کنگره آمریکا و یکی از حامیان سر سخت اسرائیل  در اعلامیه بازنشستگی خود اذعان داشت که رژیم صهیونیستی  در غزه بدون شک  مرتکب جنایات جنگی و  جمعی شده است.

این نمانیده دموکرات که اعلام کرد قصد ندارد برای انتخابات دور بعد که در نوامبر سال ۲۰۲۶ برگزار می‌شود نامزد شود، افزود: «دیگر نمی‌توانم از  آنچه اسرائیل انجام می‌دهد دفاع کنم».

 

