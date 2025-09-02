به گزارش ایلنا به نقل از وای نت، «جری نادلر» نماینده یهودی کنگره آمریکا و یکی از حامیان سر سخت اسرائیل در اعلامیه بازنشستگی خود اذعان داشت که رژیم صهیونیستی در غزه بدون شک مرتکب جنایات جنگی و جمعی شده است.

این نمانیده دموکرات که اعلام کرد قصد ندارد برای انتخابات دور بعد که در نوامبر سال ۲۰۲۶ برگزار می‌شود نامزد شود، افزود: «دیگر نمی‌توانم از آنچه اسرائیل انجام می‌دهد دفاع کنم».

انتهای پیام/