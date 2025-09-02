اسرائیل عامل قحطی در نوار غزه است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ایمن الصفدی»، وزیر امور خارجه اردن گفت که چندجانبه‌گرایی بدون قانون بین‌المللی قابل اجرا نیست».

الصفدی تأکید کرد که احیای چندجانبه‌گرایی مستلزم شروع اصلاح نهادهای بین‌المللی است».

وی افزود که سازمان ملل متحد در اجرای منشور خود شکست خورده است.

وزیر خارجه اردن تاکید کرد که برخی از کشورها کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد قحطی و نسل‌کشی را نقض کرده‌اند.

وی تصریح کرد: « عامل تحمیل قحطی در نوار غزه، اسرائیل است. دو میلیون و 300 هزار فلسطینی در غزه در مقابل چشمان جهانیان محاصره شده‌اند.

