درخواست سازمان ملل از طرف‌های درگیر در لیبی برای حفظ خویشتن‌داری

هیئت سازمان ملل در لیبی با ابراز نگرانی از تنش‌ها در طرابلس، خواستار پایان دادن به تشدید تنش‌های نظامی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، هیئت پشتیبانی سازمان ملل متحد در لیبی نگرانی عمیق خود را از تشدید تنش‌های نظامی در  طرابلس ابراز کرد و با هشدار نسبت به خطر درگیری‌های مسلحانه  از همه طرف‌ها خواسته است که آرامش خود را حفظ کرده و از غیرنظامیان محافظت کنند.

این هیئت با بیان اینکه مذاکرات همچنان تحت نظارت شورای ریاست جمهوری ادامه دارد،  از طرف‌های درگیر خواست تا به گفت‌وگو ادامه دهند و در مورد مسائل مهم با حسن نیت و به نفع مردم غیرنظامی طرابلس که باید از آنها محافظت شود، بحث کنند.

در این بیانیه با هشدار نسبت به اینکه درگیری‌های مجدد عواقب وخیمی برای لیبی و مردم آن خواهد داشت، تاکید شده است  که سازمان ملل  به حمایت از تلاش‌های میانجیگری ادامه خواهد داد.

 این هیئت از همه طرف‌های ذیربط خواست تا از این فرصت برای حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و به دور از خشونت استفاده کنند.

 

