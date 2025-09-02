نتانیاهو به دنبال نابودی کل سرزمین فلسطین است

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که اسرائیل می‌خواهد تمام فلسطین را نابود کند.

عباس تاکید کرد که «دست کم ۲۰۰ هزار نفر در غزه شهید و زخمی شده‌اند و اسرائیل به رویکرد خود ادامه می‌دهد در حالی که جهان فقط به محکوم کردن بسنده می‌کند».

وی گفت: «فلسطینی‌ها به عدم اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی در مورد فلسطین عادت کرده‌اند. ما ۱۰۰۰ قطعنامه سازمان ملل در مورد فلسطین داریم که هیچ‌کدام از آنها اجرا نشده است».

عباس تاکید کرد که غزه قحطی واقعی را تجربه می‌کند. کسانی که در جنگ غزه نمی‌میرند، از گرسنگی می‌میرند. تعداد کسانی که در غزه از گرسنگی می‌میرند بیشتر از کسانی است که کشته می‌شوند».

وی افزود: «بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل مصمم به ادامه نسل‌کشی مردم فلسطین است و می‌خواهد نخست وزیر بماند تا در اسرائیل تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد».

عباس گفت: «اردن و مصر موضع شرافتمندانه‌ای برای جلوگیری از آوارگی از غزه و کرانه باختری دارند.ما برای جلوگیری از آوارگی مردم فلسطین تلاش می‌کنیم».

وی تاکید کرد: « تشکیلات خودگردان فلسطین از طریق دیپلماتیک برای توقف جنگ علیه غزه تلاش می‌کند. ما آماده‌ایم تا کنترل غزه را به دست بگیریم و توانایی‌های لازم برای انجام این کار را داریم. ما هیچ مخالفتی با مشارکت عربی یا بین‌المللی در اداره غزه نداریم».

