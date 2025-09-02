درخواست مصر از اروپا برای اقدام علیه اسرائیل
وزیر خارجه مصر خواستار اقدام اروپا علیه رژیم صهیونیستی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر در دیدار با «آنتونیو کوستا»، رئیس شورای اروپا در اسلوونی نسبت به خطر سیاستهای شهرکسازی و توسعهطلبانه اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی هشدار داد.
وی در این دیدار با تاکید بر اهمیت تقویت همکاری مصر و اروپا در سایه تحولات منطقهای و بینالمللی و با اشاره به تحولات نوار غزه بر لزوم رسیدگی به وضعیت فاجعهبار انسانی که در بحبوحه وخامت بحران به دلیل بمباران و محاصره مداوم کمکها به سطح قحطی رسیده است، تاکید کرد.
عبدالعاطی در این دیدار بر لزوم تلاشهای هماهنگ منطقهای و بینالمللی برای دستیابی به آتشبس فوری تاکید کرد و از جامعه بینالمللی خواست تا مسئولیتهای خود را برای پایان دادن به جنایات آشکار اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری بر عهده بگیرد.
وی همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا با اعمال فشار بر اسرائیل برای لغو محدودیتهای ورود کمکهای بشردوستانه به غزه، تلاش برای توقف عملیات نظامی گسترده که تهدیدی برای نابودی آرمان فلسطین است و همچنین تلاش برای اجرای پیشنهادهای آتشبس نقش موثری ایفا کند.