شمار تلفات زلزله افغانستان به ۹۰۰ تن رسید

آمار تلفات زلزله اخیر افغانستان به ۹۰۰ تن رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، آمار تلفات زلزله اخیر افغانستان به  ۹۰۰ تن رسید. 

یک مقام رسمی امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان زلزله شدید در شرق افغانستان به ۹۰۰ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۳‌ هزار نفر افزایش یافته است.

تیم‌های امداد و نجات در حال جستجوی بازماندگان در منطقه هستند.

زلزله ۶ ریشتری اواخر یکشنبه شب در یک منطقه کوهستانی رخ داد و روستاها را با خاک یکسان کرد و مردم ساعت‌ها زیر آوار گرفتار شدند.

‌سخنگوی سازمان ملی مدیریت بحران افغانستان، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «زخمی‌ها در حال تخلیه هستند، بنابراین این آمار ممکن است به طور قابل توجهی تغییر کند. زلزله باعث رانش زمین در برخی مناطق و مسدود شدن جاده‌ها شد، اما این جاده‌ها بازگشایی شده‌اند و جاده‌های باقی‌مانده نیز بازگشایی خواهند شد تا دسترسی به مناطقی که دسترسی به آن‌ها دشوار بود، فراهم شود.»

 

