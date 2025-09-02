شمار تلفات زلزله افغانستان به ۹۰۰ تن رسید

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، آمار تلفات زلزله اخیر افغانستان به ۹۰۰ تن رسید.

یک مقام رسمی امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان زلزله شدید در شرق افغانستان به ۹۰۰ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۳‌ هزار نفر افزایش یافته است.

تیم‌های امداد و نجات در حال جستجوی بازماندگان در منطقه هستند.

زلزله ۶ ریشتری اواخر یکشنبه شب در یک منطقه کوهستانی رخ داد و روستاها را با خاک یکسان کرد و مردم ساعت‌ها زیر آوار گرفتار شدند.

‌سخنگوی سازمان ملی مدیریت بحران افغانستان، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «زخمی‌ها در حال تخلیه هستند، بنابراین این آمار ممکن است به طور قابل توجهی تغییر کند. زلزله باعث رانش زمین در برخی مناطق و مسدود شدن جاده‌ها شد، اما این جاده‌ها بازگشایی شده‌اند و جاده‌های باقی‌مانده نیز بازگشایی خواهند شد تا دسترسی به مناطقی که دسترسی به آن‌ها دشوار بود، فراهم شود.»

انتهای پیام/