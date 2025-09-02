خبرگزاری کار ایران
ساکنان غزه مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند

آنروا اعلام کرد که ساکنان غزه مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان امداد و کار سازمان ملل برای آوراگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که  اسرائیل دستور تخلیه صادر کرده است و ساکنان غزه مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند،.

در این گزارش امده است: «ساکنان غزه در بحبوحه بمباران‌های مداوم و دستور تخلیه صادر شده توسط اسرائیل، بارها مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند».

آنروا تاکید کرد که برای فراهم کردن امکان حمایت از نیازمندان در نوار غزه، باید گذرگاه ها برای ورود کمک‌های انسانی بازگشایی و محاصره لغو شود.

پایگاه خبری عبری‌زبان «واللا» فاش کرد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس ستاد ارتش این رژیم به‌رغم توافق بر سر طرح اشغال شهر غزه، در خصوص زمان آغاز عملیات اختلاف‌نظر دارند.

پیشتر پایگاه خبری عبری‌زبان واللا فاش کرد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش این رژیم به‌رغم توافق بر سر طرح اشغال شهر غزه در خصوص زمان آغاز عملیات اختلاف‌نظر دارند.

به گفته منابع نزدیک به رئیس ستاد ارتش، برخلاف برخی گزارش‌ها، نتانیاهو پیش‌تر با ارائه طرح‌ها و آماده‌سازی مراحل عملیاتی برای اشغال غزه موافقت کرده و اختلاف موجود بر سر جدول زمانی آغاز عملیات است.

 

