امضای بیش از ۲۰ سند همکاری میان روسیه و چین
روسیه و چین پس از مذاکرات در پکن بیش از ۲۰ سند همکاری امضا کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، تلویزیون مرکزی چین امروز -سهشنبه- گزارش داد که روسیه و چین پس از مذاکرات رهبران دو کشور در پکن، بیش از ۲۰ سند همکاری دوجانبه به ویژه در زمینههای انرژی، هوانوردی، هوافضا و هوش مصنوعی امضا کردند.
در این گزارش آمده است: «دو طرف بیش از ۲۰ سند همکاری دوجانبه امضا کردند که زمینههای انرژی، هوافضا، هوش مصنوعی، کشاورزی، بازرسی و قرنطینه، مراقبتهای بهداشتی، تحقیقات علمی، آموزش و رسانه را پوشش میدهد».
تلویزیون مرکزی چین به نقل از رئیس جمهور این کشور اعلام کرد: «پکن مایل است ارتباطات سطح بالا با روسیه را تقویت و از توسعه و نوسازی یکدیگر حمایت کند، مواضع خود را درباره مسائلی که بر منافع اصلی و نگرانیهای اصلی هر دو کشور تأثیر میگذارد، به سرعت هماهنگ کند و توسعه روابط چین و روسیه را بیشتر ارتقا دهد».
وی گفت: «چین و روسیه باید پروژههای همکاری نمونه ایجاد کنند و ادغام عمیق منافع مشترک را ارتقا دهند».