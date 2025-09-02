رسانهها گزارش دادند:
نتانیاهو، به دنبال اعمال حاکمیت بر کرانه باختری
رسانهها گزارش دادند که نخستوزیر رژیم صهیونیستی به دنبال اعمال حاکمیت بر کرانه باختری است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی در حال بررسی اعمال حاکمیت این رژیم بر کرانه باختری است.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو امروز جلسهای برای بررسی اعمال حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری برگزار خواهد کرد.
بحث نتانیاهو در مورد اعمال حاکمیت بر کرانه باختری در بحبوحه افزایش تحرکات سیاسی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین صورت میگیرد.