وزیر خارجه فرانسه:

گرینلند فروشی نیست

گرینلند فروشی نیست
وزیرخارجه فرانسه با انتشار پیامی گفت که گرینلند فروشی نیست و وعده داد که فرانسه و اروپا از گرینلند و دانمارک حمایت می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  «ژان نوئل بارو» وزیرخارجه فرانسه، روز گذشته -دوشنبه- به دنبال سفر آخر هفته خود به گرینلند، منطقه خودمختار از خاک دانمارک، تاکید کرد که گرینلند فروشی نیست.

این پیام وی در واکنش به فشارهای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات‌ متحده مبنی  بر اینکه گرینلند باید بخشی از خاک آمریکا شود بیان شد.

بارو در پلتفرم ایکس نوشت: «در مواجهه با وحشیگری در جهان، جنگ روسیه علیه اوکراین و وسوسه‌های غارتگرانه در قطب شمال، موضع فرانسه واضح است، گرینلند برای فروش یا اشغال نیست».

وی اظهار داشت: «گرینلند یک قلمرو اروپایی است. نمی‌توان عظمت یک ملت را با بندگی همسایگانش بازسازی کرد».

بارو  تاکید کرد که فرانسه اولین کشور اروپایی خواهد بود که کنسولگری خود را در آغاز سال ۲۰۲۶ در گرینلند باز می‌کند و کمیته گفت‌وگوهای همکاری نیز برای تحکیم همکاری‌ها شکل می‌گیرد.

وزیر خارجه فرانسه افزود که گرینلند و دانمارک تنها نیستند و از جانب فرانسه و اروپا وعده داد که امروز و فردا در کنار آن‌ها خواهند ایستاد.

 

 

