ناتو به دنبال استفاده از نیروی دریایی ژاپن است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «نیکولای پاتروشف»، معاون رئیس‌جمهور روسیه و رئیس سازمان دریایی این کشور تاکید کرد که ناتو قصد دارد از نیروی دریایی ژاپن برای انجام عملیات نظامی در مناطق مختلف جهان استفاده کند.

پاتروشف گفت: «ژاپن امروز یکی از قدرتمندترین نیروهای دریایی جهان است».

وی تاکید کرد: «ناوگان ژاپن قادر به انجام تقریبا هر مأموریتی حتی در مناطق دورافتاده جهان است. نیروی دریایی ژاپن از نزدیک با ناوگان ناتو همکاری می‌کند و می‌تواند در هر زمانی در ائتلاف‌های غربی ادغام شود».

پاتروشف افزود: «طبق اطلاعات موجود، ناتو قصد دارد از ناوگان ژاپن برای انجام عملیات نظامی در مناطق مختلف جهان استفاده کند. بنابراین، توکیو در حال حاضر روی گزینه‌هایی برای لغو ممنوعیت قانونی استفاده از نیروهای مسلح در خارج از کشور کار می‌کند».

وی ادامه داد: «صلح‌طلبی اعلام‌شده‌ از سوی توکیو هنوز جوهر روی کاغذ است. خود قضاوت کنید. نیروی دریایی ژاپن ناوهای حامل بالگرد دارد. هدف اصلی آنها ممکن است دفاع ضد زیردریایی به نظر برسد، اما در واقع، آنها ناوهای هواپیمابر واقعی هستند که قادر به پذیرش جدیدترین جنگنده‌ها مانند اف-۳۵ آمریکا هستند».

پاتروشف ابراز امیدواری کرد که عقل سلیم در میان نخبگان ژاپنی حاکم شود و آنها از دنبال کردن سیاست انتحاری نظامی‌گری و سلاح گرفتن به سمت دو همسایه قدرتمند - روسیه و چین - دست بردارند».

