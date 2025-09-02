خبرگزاری کار ایران
English العربیه
بلژیک، کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد

بلژیک، کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
وزیرخارجه بلژیک از تصمیم این کشور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و اعمال تحریم بر دولت رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، وزارت خارجه بلژیک از تصمیم این کشور برای به رسمت شناختن کشور مستقل فلسطین و اعمال تحریم‌ها بر رژیم صهیونیستی به سبب جنایاتش در غزه خبر داد.

این کشور اروپای غربی که میزبان مقر ناتو و اتحادیه اروپا است، امروز-سه‌شنبه- به دنبال افزایش فشارها بر رژیم صهیونیستی برای دست‌یابی به یک آتش بس با حماس و اجازه دادن ورود کمک‌های بشردوستانه محاصره غزه، از اقداماتی پرده برداشت .

«ماکسیم پروو»  وزیرخارجه بژریک در پلتفرم ایکس نوشت: «در سایه تراژی انشانی در غزه، بلژیک تصمیمی گرفته است تا فشار بر دولت اسرائیل و حماس را بیشتر کند».

وی افزود: «این برای مجازات مردم اسرائیل نیست بلکه برای اطمینان از این است که دولت آنها به قوانین بین‌المللی و بشردوستانه احترام بگذارد و اقداماتی را برای تفییر شرایط انجام دهد».

این تحریم‌ها شامل ممنوعیت واردات محصولات   از شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری و محدودیت‌های برای کمک کنسولی به بلژیکی‌هایی که در شهرک‌ها اراضی اشغالی  که با توجه به قوانین بین‌المللی غیرقانونی هستند، می‌شود.

 

 

 

