بلژیک، کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد
وزیرخارجه بلژیک از تصمیم این کشور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و اعمال تحریم بر دولت رژیم صهیونیستی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، وزارت خارجه بلژیک از تصمیم این کشور برای به رسمت شناختن کشور مستقل فلسطین و اعمال تحریمها بر رژیم صهیونیستی به سبب جنایاتش در غزه خبر داد.
این کشور اروپای غربی که میزبان مقر ناتو و اتحادیه اروپا است، امروز-سهشنبه- به دنبال افزایش فشارها بر رژیم صهیونیستی برای دستیابی به یک آتش بس با حماس و اجازه دادن ورود کمکهای بشردوستانه محاصره غزه، از اقداماتی پرده برداشت .
«ماکسیم پروو» وزیرخارجه بژریک در پلتفرم ایکس نوشت: «در سایه تراژی انشانی در غزه، بلژیک تصمیمی گرفته است تا فشار بر دولت اسرائیل و حماس را بیشتر کند».
وی افزود: «این برای مجازات مردم اسرائیل نیست بلکه برای اطمینان از این است که دولت آنها به قوانین بینالمللی و بشردوستانه احترام بگذارد و اقداماتی را برای تفییر شرایط انجام دهد».
این تحریمها شامل ممنوعیت واردات محصولات از شهرکهای صهیونیستی در کرانه باختری و محدودیتهای برای کمک کنسولی به بلژیکیهایی که در شهرکها اراضی اشغالی که با توجه به قوانین بینالمللی غیرقانونی هستند، میشود.