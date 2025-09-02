آژانس بینالمللی انرژی اتمی:
آثار اورانیوم در سوریه مرتبط با سایت بمباران شده توسط اسرائیل است
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که آثار اورانیوم در سوریه مرتبط با سایت بمباران شده توسط اسرائیل است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشی عنوان کرد که در تحقیقات خود در مورد ساختمانی که اسرائیل در سال ۲۰۰۷ در سوریه تخریب کرد و این آژانس مدتهاست معتقد است که احتمالاً یک رآکتور هستهای اعلامنشده بوده است، آثاری از اورانیوم یافته است.
دولت پیشین سوریه اعلام کرده بود سایت دیرالزور که شامل این ساختمان میشود، یک پایگاه نظامی متعارف بوده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سال ۲۰۱۱ به این نتیجه رسید که این ساختمان «به احتمال زیاد» یک رآکتور بوده که مخفیانه ساخته شده و دمشق باید آن را به این آژانس اعلام میکرد.
در این گزارش محرمانه آمده است که آژانس «تعداد قابل توجهی از ذرات اورانیوم طبیعی را در نمونههای گرفته شده در یکی از این سه مکان پیدا کرده است. تجزیه و تحلیل این ذرات نشان میدهد که اورانیوم منشأ انسانی دارد.