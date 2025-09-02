خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

آثار اورانیوم در سوریه مرتبط با سایت بمباران شده توسط اسرائیل است

آثار اورانیوم در سوریه مرتبط با سایت بمباران شده توسط اسرائیل است
کد خبر : 1680927
لینک کوتاه کپی شد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که آثار اورانیوم در سوریه مرتبط با سایت بمباران شده توسط اسرائیل است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی عنوان کرد که  در تحقیقات خود در مورد ساختمانی که اسرائیل در سال ۲۰۰۷ در سوریه تخریب کرد و این آژانس مدت‌هاست معتقد است که احتمالاً یک رآکتور هسته‌ای اعلام‌نشده بوده است، آثاری از اورانیوم یافته است.

دولت پیشین سوریه اعلام کرده بود سایت دیرالزور که شامل این ساختمان می‌شود، یک پایگاه نظامی متعارف بوده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۱۱ به این نتیجه رسید که این ساختمان «به احتمال زیاد» یک رآکتور بوده که مخفیانه ساخته شده و دمشق باید آن را به این آژانس اعلام می‌کرد.

در این گزارش محرمانه آمده است که آژانس «تعداد قابل توجهی از ذرات اورانیوم طبیعی را در نمونه‌های گرفته شده در یکی از این سه مکان پیدا کرده است. تجزیه و تحلیل این ذرات نشان می‌دهد که اورانیوم منشأ انسانی دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی