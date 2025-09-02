خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رهبر کره شمالی وارد چین شد

رهبر کره شمالی وارد چین شد
کد خبر : 1680905
لینک کوتاه کپی شد.

خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که ‌رهبر کره شمالی، ‌وارد چین شد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، ‌وارد چین شد.

در طول این سفر خارجی نادر، کیم به همراه حدود ۲۵ تن از سران کشورها، در یک رژه نظامی عظیم که توسط پکن برای بزرگداشت هشتادمین سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم ترتیب داده شده است، شرکت خواهد کرد.

در طول این سفر، قرار است رهبر کره شمالی با «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه و «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین دیدار کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی