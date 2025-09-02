به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، ‌وارد چین شد.

در طول این سفر خارجی نادر، کیم به همراه حدود ۲۵ تن از سران کشورها، در یک رژه نظامی عظیم که توسط پکن برای بزرگداشت هشتادمین سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم ترتیب داده شده است، شرکت خواهد کرد.

در طول این سفر، قرار است رهبر کره شمالی با «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه و «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین دیدار کند.

انتهای پیام/