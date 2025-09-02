به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، ‌«شرافت زمان»، سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان، گفت که با توجه به قطع ارتباط با مناطق آسیب‌دیده در پی زلزله اخیر در این کشور و مفقود شدن بسیاری از مردم، انتظار می‌رود آمار تلفات افزایش یابد.

زمان ‌افزود: «بیش از ۱۴۰۰ نفر در روز اول فاجعه زخمی شدند. عملیات جست‌وجو و نجات در حال انجام است و بیش از ۳۰۰ قربانی در مراکز درمانی مختلف ثبت شده است، اما این مناطق ویران شده‌اند و هیچ ارتباطی وجود ندارد، بنابراین متأسفانه نمی‌توانیم داده‌های دقیقی ارائه دهیم.»

زمان از جامعه بین‌المللی خواست تا کمک‌های فوری به افغانستان ارائه دهند.

انتهای پیام/