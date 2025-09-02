سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان:
آمار تلفات زلزله اخیر میتواند افزایش یابد
سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان از جامعه بینالمللی خواست تا کمکهای فوری به این کشور ارائه دهند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «شرافت زمان»، سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان، گفت که با توجه به قطع ارتباط با مناطق آسیبدیده در پی زلزله اخیر در این کشور و مفقود شدن بسیاری از مردم، انتظار میرود آمار تلفات افزایش یابد.
زمان افزود: «بیش از ۱۴۰۰ نفر در روز اول فاجعه زخمی شدند. عملیات جستوجو و نجات در حال انجام است و بیش از ۳۰۰ قربانی در مراکز درمانی مختلف ثبت شده است، اما این مناطق ویران شدهاند و هیچ ارتباطی وجود ندارد، بنابراین متأسفانه نمیتوانیم دادههای دقیقی ارائه دهیم.»
زمان از جامعه بینالمللی خواست تا کمکهای فوری به افغانستان ارائه دهند.