به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، هیئت پشتیبانی سازمان ملل متحد در لیبی نگرانی عمیق خود را در مورد گزارش‌های مربوط به تشدید تنش‌ها و ادامه بسیج نظامی در طرابلس‌ ابراز کرد و نسبت به عواقب وخیم آن برای غیرنظامیان هشدار داد.

این هیئت در بیانیه‌ای مطبوعاتی تصریح کرد که از ادامه مذاکرات تحت نظارت شورای ریاست جمهوری آگاه است و از طرف‌های درگیر می‌خواهد که به گفت‌وگو ادامه دهند و مسائل مهم را با «حسن نیت» و به شیوه‌ای که منافع مردم غیرنظامی طرابلس را که بر حفاظت از آنها تأکید دارد، تأمین کند، مورد بحث قرار دهند.

در این بیانیه تأکید شده است که «جان هر انسانی ارزشمند است و هرگونه درگیری جدید نه تنها امنیت طرابلس را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به جنگی منجر شود که در آن همه از دست می‌دهند و جان غیرنظامیان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.»

این بیانیه تأکید کرد که توقف همه اشکال تشدید تنش و خودداری از اقداماتی که غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد، یک موضوع فوری و مبرم است.

