خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابراز نگرانی سازمان ملل نسبت به تشدید تنش‌ها در طرابلس

ابراز نگرانی سازمان ملل نسبت به تشدید تنش‌ها در طرابلس
کد خبر : 1680882
لینک کوتاه کپی شد.

پشتیبانی سازمان ملل متحد در لیبی نگرانی عمیق خود را در مورد گزارش‌های مربوط به تشدید تنش‌ها و ادامه بسیج نظامی در طرابلس‌ ابراز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، هیئت پشتیبانی سازمان ملل متحد در لیبی  نگرانی عمیق خود را در مورد گزارش‌های مربوط به تشدید تنش‌ها و ادامه بسیج نظامی در  طرابلس‌ ابراز کرد و نسبت به عواقب وخیم آن برای غیرنظامیان هشدار داد.

این هیئت در بیانیه‌ای مطبوعاتی تصریح کرد که از ادامه مذاکرات تحت نظارت شورای ریاست جمهوری آگاه است و از طرف‌های درگیر می‌خواهد که به گفت‌وگو ادامه دهند و مسائل مهم را با «حسن نیت» و به شیوه‌ای که منافع مردم غیرنظامی طرابلس را که بر حفاظت از آنها تأکید دارد، تأمین کند، مورد بحث قرار دهند.

در این بیانیه تأکید شده است که «جان هر انسانی ارزشمند است و هرگونه درگیری جدید نه تنها امنیت طرابلس را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به جنگی منجر شود که در آن همه از دست می‌دهند و جان غیرنظامیان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.»

این بیانیه تأکید کرد که توقف همه اشکال تشدید تنش و خودداری از اقداماتی که غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد، یک موضوع فوری و مبرم است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی