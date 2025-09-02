خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ در پکن

دیدار ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ در پکن
کد خبر : 1680881
لینک کوتاه کپی شد.

رؤسای جمهور چین و روسیه دیدار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، رؤسای جمهور چین و روسیه دیدار کردند. 

«شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، و «ولادیمیر پوتین»، همتای روسی او، ‌مذاکرات دوجانبه خود را در پکن آغاز کردند.

پوتین با تمجید از روابط بین دو کشور گفت که این روابط در «سطحی بی‌سابقه» قرار دارد و افزود که «ارتباط نزدیک آن‌ها منعکس‌کننده ماهیت استراتژیک روابط روسیه و چین است.»

بر اساس ویدئویی که در برنامه پیام‌رسان رسمی کرملین در تلگرام منتشر شده است، پوتین به شی گفت: «دوست عزیز، من و تمام هیئت روسی از دیدار مجدد با دوستان و همکاران چینی خود خوشحالیم.»

شی جین پینگ نیز گفت: «روابط روسیه و چین از آزمون سربلند بیرون آمده و به الگویی برای روابط بین دولتی تبدیل شده است.»

وی افزود: «چین آماده همکاری با روسیه برای پیشبرد تشکیل یک سیستم مدیریت جهانی عادلانه‌تر و منطقی‌تر است.»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی