دیدار ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ در پکن
به گزارش ایلنا به نقل از بیبیسی، رؤسای جمهور چین و روسیه دیدار کردند.
«شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، و «ولادیمیر پوتین»، همتای روسی او، مذاکرات دوجانبه خود را در پکن آغاز کردند.
پوتین با تمجید از روابط بین دو کشور گفت که این روابط در «سطحی بیسابقه» قرار دارد و افزود که «ارتباط نزدیک آنها منعکسکننده ماهیت استراتژیک روابط روسیه و چین است.»
بر اساس ویدئویی که در برنامه پیامرسان رسمی کرملین در تلگرام منتشر شده است، پوتین به شی گفت: «دوست عزیز، من و تمام هیئت روسی از دیدار مجدد با دوستان و همکاران چینی خود خوشحالیم.»
شی جین پینگ نیز گفت: «روابط روسیه و چین از آزمون سربلند بیرون آمده و به الگویی برای روابط بین دولتی تبدیل شده است.»
وی افزود: «چین آماده همکاری با روسیه برای پیشبرد تشکیل یک سیستم مدیریت جهانی عادلانهتر و منطقیتر است.»