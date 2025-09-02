به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «عبدالله دوم»‌، پادشاه اردن تلفنی با «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه درباره ‌تحولات منطقه به ویژه در نوار غزه و کرانه باختری رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی اردن، عبدالله دوم، بر لزوم تشدید تلاش های بین المللی برای توقف جنگ رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کرد.

وی مجددا بر مخالفت اردن با طرح های رژیم صهیونیستی برای تحکیم اشغالگری غزه و گسترش کنترل نظامی بر آن و شهرک سازی در کرانه باختری تاکید کرد.

عبدالله دوم همچنین بر لزوم حمایت از فلسطینیان در حمایت از حقوق عادلانه و مشروع و برپایی کشور مستقل فلسطین براساس راه حل دو دولتی تاکید کرد.





