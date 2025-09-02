به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، برنامه جهانی غذا اعلام کرد که کاهش بودجه کمک‌ها بیشترین تأثیر را بر آسیب‌پذیرترین اقشار افغانستان گذاشته است.

این نهاد افزود: «حتی پیش از زمین‌لرزه، کاهش منابع مالی ما را مجبور کرده بود کمک‌ها را به‌طور چشمگیری کاهش دهیم و تنها به دست آسیب‌پذیرترین افراد برسانیم و این در حالی است که میلیون‌ها نفر بدون هیچ پشتیبانی، گرسنه باقی مانده‌اند».

انتهای پیام/