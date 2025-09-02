برنامه جهانی غذا:
کاهش کمکها آسیبپذیرترین اقشار افغان را تحت فشار قرار داده است
برنامه جهانی غذا اعلام کرد که کاهش بودجه کمکها بیشترین تأثیر را بر آسیبپذیرترین اقشار افغانستان گذاشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، برنامه جهانی غذا اعلام کرد که کاهش بودجه کمکها بیشترین تأثیر را بر آسیبپذیرترین اقشار افغانستان گذاشته است.
این نهاد افزود: «حتی پیش از زمینلرزه، کاهش منابع مالی ما را مجبور کرده بود کمکها را بهطور چشمگیری کاهش دهیم و تنها به دست آسیبپذیرترین افراد برسانیم و این در حالی است که میلیونها نفر بدون هیچ پشتیبانی، گرسنه باقی ماندهاند».